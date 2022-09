kissenefregaa : Non patrizia rossetti che parla di berlusconi e la censurano ovviamente #gfvip - leggoit : Patrizia Rossetti lascerà il Gf Vip? Giallo su quella frase: «Non ci sarò troppo a lungo» - assolutamenteh : RT @jordmungandrr: patrizia rossetti ora basta puttanate facciamo sul serio regia 2 #gfvip - Alessia061 : RT @xdontstartnowx: massimo due giorni e patrizia rossetti ci regalerà uno sclero di questa portata: #GFVIP - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti furiosa: “Ho beccato il mio ex con una del mio stesso ambiente, una che cono… -

Tra i primi protagonisti del GF Vip c'è anche, che ha immediatamente trovato il consenso del pubblico per la sua presenza nella casa più spiata d'Italia. Photo Credits: Kikapress, Ufficio Stampa Mediaset Music: 'Summer' from ...Ma come la prenderanno i vipponi GF Vip 7, Giulia Salemi stronca gli uomini della casa: cosa dichiara sulla loro bellezza GF Vip,: 'I ragazzini mi cercano sui social, ma non faccio ...Giorgio Mastrota si è sposato con la sua Floribeth dopo 11 anni. Prima delle nozze una conversazione con la ex Natalia Estrada.Giulia Salemi fa il punto della prima puntata del reality: ecco come ha reagito il pubblico E’ un GF Vip 7 che ha saputo anche innovarsi, e oltre a ...