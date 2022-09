Non ci sono le condizioni per allearsi col Pd (oggi). I paletti di Roberto Fico (Di mercoledì 21 settembre 2022) oggi le condizioni per un accordo con il Pd non ci sono. Lo dice a Formiche.net Roberto Fico, Presidente della Camera ed esponente di spicco del M5S che, a poche ore dal silenzio elettorale, analizza sia la possibile rimonta pentestellata, sia il futuro del centrosinistra e del campo largo. Dopo due mandati lascia e non si ricandida. È l’effetto Conte che può garantirvi una rimonta, soprattutto al sud? È l’effetto della credibilità delle nostre proposte, del percorso che da anni portiamo avanti e sicuramente anche del lavoro del presidente Conte. Il Movimento sta raccontando cosa ha fatto e lo sta facendo confrontandosi con le persone e girando l’Italia: dal reddito di cittadinanza al superbonus. Misure per cittadini e imprese. E sta raccontando anche quali sono le sue proposte. Vedo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 settembre 2022)leper un accordo con il Pd non ci. Lo dice a Formiche.net, Presidente della Camera ed esponente di spicco del M5S che, a poche ore dal silenzio elettorale, analizza sia la possibile rimonta pentestellata, sia il futuro del centrosinistra e del campo largo. Dopo due mandati lascia e non si ricandida. È l’effetto Conte che può garantirvi una rimonta, soprattutto al sud? È l’effetto della credibilità delle nostre proposte, del percorso che da anni portiamo avanti e sicuramente anche del lavoro del presidente Conte. Il Movimento sta raccontando cosa ha fatto e lo sta facendo confrontandosi con le persone e girando l’Italia: dal reddito di cittadinanza al superbonus. Misure per cittadini e imprese. E sta raccontando anche qualile sue proposte. Vedo ...

