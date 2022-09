Mosca, proteste in piazza contro la guerra: la polizia interviene con manganelli e arresta i manifestanti (Di mercoledì 21 settembre 2022) Più di 650 arresti nel corso delle manifestazioni contro la guerra che hanno coinvolto 24 città della Russia. Alcuni cittadini sono scesi in piazza contro la mobilitazione annunciata da Putin in mattinata. Mosca e San Pietroburgo i due epicentri delle proteste dove i manifestanti hanno scandito una serie di slogan rivolti proprio allo zar: "In trincea mandateci Putin" hanno gridato. Nel corso del pomeriggio è intervenuta la polizia che, anche con l'uso della forza, ha provato a sedare le proteste e ha condotto in caserma diverse centinaia di dissidenti. Leggi su lastampa (Di mercoledì 21 settembre 2022) Più di 650 arresti nel corso delle manifestazionilache hanno coinvolto 24 città della Russia. Alcuni cittadini sono scesi inla mobilitazione annunciata da Putin in mattinata.e San Pietroburgo i due epicentri delledove ihanno scandito una serie di slogan rivolti proprio allo zar: "In trincea mandateci Putin" hanno gridato. Nel corso del pomeriggio è intervenuta lache, anche con l'uso della forza, ha provato a sedare lee ha condotto in caserma diverse centinaia di dissidenti.

