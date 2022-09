Morto Manuel Achille Vallicella: ex tronista di Uomini e Donne (Di mercoledì 21 settembre 2022) A soli 35 anni è Morto Manuel Achille Vallicella, volto noto al pubblico televisivo dopo la sua partecipazione, nel 2016 alla trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne. La notizia della sua morte è stata divulgata sui social dai suoi amici, il deejay Enrico Ciriaci e il blogger Amedeo Venza. Il ragazzo, secondo quanto riferito da Ciriaci al sito Biccy.it, si sarebbe tolto volontariamente la vita. Manuel Achille Vallicella, tatuatore di professione, aveva perso la madre tre anni fa e da allora aveva più volte esternato sui social quanto ne sentisse la mancanza. Prima corteggiatore e poi tronista a Uomini e Donne Nel 2016 aveva partecipato a Uomini e ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 21 settembre 2022) A soli 35 anni è, volto noto al pubblico televisivo dopo la sua partecipazione, nel 2016 alla trasmissione di Maria De Filippi,. La notizia della sua morte è stata divulgata sui social dai suoi amici, il deejay Enrico Ciriaci e il blogger Amedeo Venza. Il ragazzo, secondo quanto riferito da Ciriaci al sito Biccy.it, si sarebbe tolto volontariamente la vita., tatuatore di professione, aveva perso la madre tre anni fa e da allora aveva più volte esternato sui social quanto ne sentisse la mancanza. Prima corteggiatore e poiNel 2016 aveva partecipato ae ...

