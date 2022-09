Modugno sul Napoli di ieri e quello di oggi (Di mercoledì 21 settembre 2022) A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Francesco Modugno, giornalista Sky. Queste le sue parole: "Benitez sviluppava statisticamente sull’analisi di 5 partite per stabilire la formazione. -afferma Modugno - Un giorno mandò Riccardo Bigon a chiamarmi e mi illustrò tecnicamente come determinava le sue scelte al di là dello stato di forma dei giocatori, sembrava la NASA. Tuttavia, mai fidarsi di Luciano Spalletti. Il giorno prima gli ho visto provare qualsiasi cosa, il giorno dopo ci sono state novità. Gli allenatori sono tutte persone da scoprire, diversi e uguali. -prosegue Modugno - Il Napoli l’anno scorso ha vinto 8 partite di fila, quella squadra era forte e ne era consapevole. Il calcio poi sa anche sorprendere ed il campionato non è stato vinto, adesso è ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 21 settembre 2022) A RadioCentrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Francesco, giornalista Sky. Queste le sue parole: "Benitez sviluppava statisticamente sull’analisi di 5 partite per stabilire la formazione. -afferma- Un giorno mandò Riccardo Bigon a chiamarmi e mi illustrò tecnicamente come determinava le sue scelte al di là dello stato di forma dei giocatori, sembrava la NASA. Tuttavia, mai fidarsi di Luciano Spalletti. Il giorno prima gli ho visto provare qualsiasi cosa, il giorno dopo ci sono state novità. Gli allenatori sono tutte persone da scoprire, diversi e uguali. -prosegue- Ill’anno scorso ha vinto 8 partite di fila, quella squadra era forte e ne era consapevole. Il calcio poi sa anche sorprendere ed il campionato non è stato vinto, adesso è ...

