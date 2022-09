Milan, senti Varane: ‘Maignan ci porta serenità’ (Di mercoledì 21 settembre 2022) Raphael Varane parla di Mike Maignan in conferenza stampa con la Francia: "Maignan è un portiere che porta serenità, oltre... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 21 settembre 2022) Raphaelparla di Mike Maignan in conferenza stampa con la Francia: "Maignan è un portiere cheserenità, oltre...

zazoomblog : Milan senti Leao: “Primi anni difficili. Ora ringrazio Pioli e Ibra” - #Milan #senti #Leao: #“Primi - sscraffaele : - cmdotcom : #Milan, senti #Asensio: 'Spero di rinnovare col #RealMadrid, ma non dipende da me. Io al #Barça? Non so…'… - VedovaC : @doctor_el86 @kmlanciato95 Ma perché devi stravolgere la realtà, ha sempre difeso i suoi giocatori ha fatto notare… - MaStep92__ : RT @MilanLiveIT: #Viviano a TV Play: '#Maignan fortissimo, ma #Donnarumma un fenomeno' -