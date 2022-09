Messico, Lozano: “Contro il Milan non ho giocato per un motivo” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dal ritiro con il Messico per preparare al meglio le amichevoli in vista della Coppa del Mondo in Qatar, Hirving Lozano è intervenuto in conferenza stampa per rispondere ad alcune domande dei giornalisti su di lui e sulla squadra. La nazionale messicana affronterà nei prossimi giorni Perù e Colombia. FOTO GETTY – Lozano Napoli Ecco quanto evidenziato durante la conferenza stampa: “La verità è che mi sento bene fisicamente. Ho avuto un infortunio ed è per questo che non ho potuto giocare Contro il Milan, penso di stare bene. Credo che ci siano molti leader nella squadra: se vedete anche me tra questi, allora ve ne sono grato. L’ho sempre detto, lo dimostrerò in campo. Ci sono sempre state critiche agli allenatori al Messico. Siamo sulla buona strada, l’allenatore conosce ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dal ritiro con ilper preparare al meglio le amichevoli in vista della Coppa del Mondo in Qatar, Hirvingè intervenuto in conferenza stampa per rispondere ad alcune domande dei giornalisti su di lui e sulla squadra. La nazionale messicana affronterà nei prossimi giorni Perù e Colombia. FOTO GETTY –Napoli Ecco quanto evidenziato durante la conferenza stampa: “La verità è che mi sento bene fisicamente. Ho avuto un infortunio ed è per questo che non ho potuto giocareil, penso di stare bene. Credo che ci siano molti leader nella squadra: se vedete anche me tra questi, allora ve ne sono grato. L’ho sempre detto, lo dimostrerò in campo. Ci sono sempre state critiche agli allenatori al. Siamo sulla buona strada, l’allenatore conosce ...

NCN_it : Lozano: “Nazionale, pensavo di dire basta: mi ha convinto la mia famiglia ad andare avanti” #Lozano… - SeEarn : Lozano: “Nazionale, pensavo di dire basta: mi ha convinto la mia famiglia ad andare avanti” #Lozano… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MESSICO - Lozano: 'Sono stato infortunato e non ho potuto giocare, ora mi sento bene fisicamente, mi sento un leader e… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MESSICO - Lozano: 'Sono stato infortunato e non ho potuto giocare, ora mi sento bene fisicamente, mi sento un leader e… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MESSICO - Lozano: 'Sono stato infortunato e non ho potuto giocare, ora mi sento bene fisicamente, mi sento un leader e… -