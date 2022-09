Manuel Vallicella, il fratello interviene sui social: “Non ascoltate pseudo interviste che dicono put*anate” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il fratello di Manuel Vallicella è intervenuto sui social per smentire alcune recenti dichiarazioni rese da un amico dell’ex tronista. La notizia della morte del veneto, che si è tolto la vita questa notte, ha sconvolto tutto il pubblico del programma che conserva un bellissimo ricordo del ragazzo ai tempi della sua esperienza nel dating show. Le parole di Enrico Ciriaci, amico di Manuel, non sono passate indifferenti. Enrico, intervistato da Fanpage, ha spiegato che secondo lui il gesto di Vallicella sarebbe nato da una forte depressione peggiorata dalla morte della mamma del ragazzo. Inoltre ha aggiunto che Manuel non sarebbe stato in buoni rapporti con i suoi fratelli. Cristian Vallicella lo ha però voluto smentire. Il fratello di ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ildiè intervenuto suiper smentire alcune recenti dichiarazioni rese da un amico dell’ex tronista. La notizia della morte del veneto, che si è tolto la vita questa notte, ha sconvolto tutto il pubblico del programma che conserva un bellissimo ricordo del ragazzo ai tempi della sua esperienza nel dating show. Le parole di Enrico Ciriaci, amico di, non sono passate indifferenti. Enrico, intervistato da Fanpage, ha spiegato che secondo lui il gesto disarebbe nato da una forte depressione peggiorata dalla morte della mamma del ragazzo. Inoltre ha aggiunto chenon sarebbe stato in buoni rapporti con i suoi fratelli. Cristianlo ha però voluto smentire. Ildi ...

fanpage : Addio a Manuel Vallicella, ex tronista di #Uominedonne. Aveva solo 35 anni - personatipica : RT @littlepeacock__: il suicidio di Manuel Vallicella dimostra ancora una volta quanto la salute mentale non verrà mai considerata abbastan… - IsaeChia : Manuel Vallicella, il fratello interviene sui social: “Non ascoltate pseudo interviste che dicono put*anate” Crist… - Vale97B : RT @littlepeacock__: il suicidio di Manuel Vallicella dimostra ancora una volta quanto la salute mentale non verrà mai considerata abbastan… - dolunayxme : RT @trash_italiano: Morto Manuel Vallicella, aveva 35 anni ?? -