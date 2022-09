L’Osce: non riconosceremo il referendum nella Repubbliche russofone occupate da Mosca in Ucraina (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’Osce, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa avverte Putin che non riconoscerà valore legale alle decisioni dei cittadini delle regioni ucraine di Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhya chiamati a esprimersi con un referendum indetto dalle autorità filo-russe sull’annessione alla Russia di questi territori occupati dai russi. “Mentre la guerra seguita all’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa continua, qualsiasi cosiddetto ‘referendum‘ pianificato da o con il supporto delle forze che esercitano illegalmente il controllo de facto nei territori occupati dell’Ucraina violerebbe gli standard internazionali e gli obblighi previsti dal diritto internazionale umanitario”, scrive, in una nota, L’Osce, precisando che “il loro risultato non avrà ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 settembre 2022), l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa avverte Putin che non riconoscerà valore legale alle decisioni dei cittadini delle regioni ucraine di Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhya chiamati a esprimersi con unindetto dalle autorità filo-russe sull’annessione alla Russia di questi territori occupati dai russi. “Mentre la guerra seguita all’invasione dell’da parte della Federazione Russa continua, qualsiasi cosiddetto ‘‘ pianificato da o con il supporto delle forze che esercitano illegalmente il controllo de facto nei territori occupati dell’violerebbe gli standard internazionali e gli obblighi previsti dal diritto internazionale umanitario”, scrive, in una nota,, precisando che “il loro risultato non avrà ...

