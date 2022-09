«La regina Elisabetta guardava The Crown tutte le domeniche» (Di mercoledì 21 settembre 2022) Durante la diretta del funerale di Stato in America, il commentatore reale George Jobson ha detto che Sua Maestà era solita guardare The Crown la domenica. Anche se il principe Filippo non era d'accordo Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 settembre 2022) Durante la diretta del funerale di Stato in America, il commentatore reale George Jobson ha detto che Sua Maestà era solita guardare Thela domenica. Anche se il principe Filippo non era d'accordo

_Techetechete : La Regina Elisabetta II, 5 giorni dopo la Strage di Capaci, di passaggio a Palermo, decide di sostare con il corteo… - enpaonlus : I corgi della regina Elisabetta lasciano il posto ai jack russel a Backingham Palace - la Repubblica - A quando l’a… - Agenzia_Ansa : I volti di Re Carlo III e della Regina Elisabetta sono stati 'areografati' come murales su due giacche da equitazio… - Erluca3 : RT @literalbepi: Non so se ci rendiamo quanto sia grave questa cosa, e di chi sia la persona che sta premiando un primo ministro spacciato… - Peonia249 : RT @Lollo__25: Avete visto i funerali della Regina Elisabetta? Avete notato che non c'erano mascherine, distanziamenti o restrizioni? Sono… -