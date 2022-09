Joe Biden all’Onu | “Le minacce nucleari di Putin spericolate e irresponsabili Russia ha violato la Carta Onu invadendo l’Ucraina”

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Vladimirha fatto ““. Di fronte all’assemblea generale dell’Onu, il presidente degli Stati Uniti, Joe, scese queste parole per replicare al Cremlino. Per rispondere al discorso con cuiha annunciato la svolta militare più importante dal giorno dell’invasione del– con la chiamata dei riservisti al fronte – e ha agitato nuovamente lo spettro dell’atomica. ““Questo non è un bluff”, ha detto il capo del Cremlino.vuole “annientare il diritto delad esistere” ha ammonito. Che ha aggiunto: “Laha vergognosamentei principi base delladell’Onu ...

I referendum del Cremlino nel Donbass sono dei "referendum farsa" che violano la sovranità dell'Ucraina: lo ha dettointervenendo all'assemblea generale dell'Onu. Vladimir Putin vuole "annientare il diritto dell'Ucraina ad esistere", ha poi aggiunto. ."Non abbiamo esitato, abbiamo scelto la libertà, la sovranità, i principi della Carta delle Nazioni Unite", ha detto il presidente degli Stati Uniti dopo la mobilitazione militare del Cremlino. "Mosca ...ROMA – La Russia ha violato “in modo spudorato” i principi della Carta delle Nazioni Unite, compiendo “atti oltraggiosi” in Ucraina: lo ha detto il presidente americano, Joe Biden, intervendo a New Yo ...Nel suo atteso intervento all'assemblea generale dell'Onu, il presidente americano non fa passi indietro e risponde all'annuncio di Vladimir Putin ...