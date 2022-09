Inter, Gazzetta: “Nerazzurri composti da Lukaku, che adesso deve incidere” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Inter, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta la squadra Inter deve davvero cambiare passo per andare al grande assalto in campionato. “Più “bassi” Come farlo? È bene partire dall’aspetto tattico. «Qualcosa cambieremo», aveva annunciato Inzaghi nel concitato post partita di Udine. Il riferimento è a una fase difensiva che richiede maggior protezione. A maggior ragione per una squadra che non è brillante dal punto di vista fisico: non può che giovare tornare all’antico. Tornare a quel che tatticamente l’Inter era ai tempi dello scudetto: baricentro più basso, pressing più controllato, meno spazio da coprire per i difensori (non velocissimi) alle loro spalle. Tutti concetti da trasferire alla squadra con il lavoro sul campo: c’è chi dice che a volte la fase difensiva sia stata un po’ ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 21 settembre 2022)- Come riporta lala squadradavvero cambiare passo per andare al grande assalto in campionato. “Più “bassi” Come farlo? È bene partire dall’aspetto tattico. «Qualcosa cambieremo», aveva annunciato Inzaghi nel concitato post partita di Udine. Il riferimento è a una fase difensiva che richiede maggior protezione. A maggior ragione per una squadra che non è brillante dal punto di vista fisico: non può che giovare tornare all’antico. Tornare a quel che tatticamente l’era ai tempi dello scudetto: baricentro più basso, pressing più controllato, meno spazio da coprire per i difensori (non velocissimi) alle loro spalle. Tutti concetti da trasferire alla squadra con il lavoro sul campo: c’è chi dice che a volte la fase difensiva sia stata un po’ ...

