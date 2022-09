Il finale di Harry Palmer – Il caso Ipcress su Sky Atlantic il 21 settembre: ci sarà una seconda stagione? (Di mercoledì 21 settembre 2022) Col finale di Harry Palmer – Il caso Ipcress giunge al termine la programmazione della miniserie inglese di ITV su Sky Atlantic: il canale 110 di Sky ha trasmesso l’adattamento (molto libero) del romanzo del 1962 The Ipcress File di Len Deighton a partire dallo scorso 7 settembre, con due episodi in prima tv assoluta per l’Italia ogni mercoledì sera. Il finale di Harry Palmer – Il caso Ipcress è composto dagli episodi 5 e 6, in cui il protagonista finisce nelle mani del governo cinese: l’agente dei servizi segreti dell’Ufficio bellico per le comunicazioni operative del governo inglese Harry Palmer porterà comunque a termine la sua ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022) Coldi– Ilgiunge al termine la programmazione della miniserie inglese di ITV su Sky: il canale 110 di Sky ha trasmesso l’adattamento (molto libero) del romanzo del 1962 TheFile di Len Deighton a partire dallo scorso 7, con due episodi in prima tv assoluta per l’Italia ogni mercoledì sera. Ildi– Ilè composto dagli episodi 5 e 6, in cui il protagonista finisce nelle mani del governo cinese: l’agente dei servizi segreti dell’Ufficio bellico per le comunicazioni operative del governo ingleseporterà comunque a termine la sua ...

satelliteIouis : prossimo passo fra 30 anni quando avrà tempo sarà harry a muschio, togliendo la domanda finale ?? - asteMattonicini : - _portamivia_ : Non ho capito chi ha detto ( Canale 5? ) che Harry non ha cantato l’inno ma non è vero ?? Okay che devo andare dall’… - ehiRicardo : Dopo la cazzobanana questo sarà l'atto finale delle collane di Harry: - rabiotmachia : RT @loriwastaken: @rabiotmachia Galeone Minnesota Scudetto contro Sarri Lettera di licenziamento di sky ad Adani De Sciglio Foto con Agnell… -