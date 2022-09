Giuseppe Conte a Napoli, accuse sul reddito di cittadinanza: «Meloni e Renzi senza vergogna, fanno guerra ai poveri» (Di mercoledì 21 settembre 2022) «Credo che nessuna persona di buon senso, nessun generale che sia dentro a questa vicenda militare possa escludere oggi il rischio nucleare. Chi può garantire che non stiamo correndo... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 21 settembre 2022) «Credo che nessuna persona di buon senso, nessun generale che sia dentro a questa vicenda militare possa escludere oggi il rischio nucleare. Chi può garantire che non stiamo correndo...

matteorenzi : I 5 Stelle e Conte mi attaccano su aerei, conferenze, giustizialismo. Lo fanno solo perché non sanno rispondere all… - PagellaPolitica : Secondo Giuseppe Conte, il jet privato di Matteo Renzi emette «4 milioni e 800 mila tonnellate di CO2» in una sola… - matteorenzi : Anche oggi Giuseppe Conte parla di me dicendo bugie. Tutto pur di non parlare del perché ha chiuso la struttura ded… - MPoltero : RT @matteorenzi: I 5 Stelle e Conte mi attaccano su aerei, conferenze, giustizialismo. Lo fanno solo perché non sanno rispondere alla doman… - MarcoRo82232629 : RT @Virus1979C: quartiere Sanità con Giuseppe Conte. #DallaParteGiusta -