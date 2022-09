Francesca Cipriani Si Sposa! Ecco Chi Ha Invitato Tra Gli Ex Gieffini! (Di mercoledì 21 settembre 2022) Francesca Cipriani a breve diventerà la signora Rossi. Proprio così, visto che entro la fine di quest’anno, convolerà a nozze con il suo Alessandro. La data è ancora top secret, ma è trapelato qualcosa sulla lista degli invitati. Pare che saranno presenti alcuni degli ex gieffini che hanno condiviso con Francesca l’esperienza al Gf Vip 6. Ecco di chi si tratta! Francesca Cipriani presto sposa: Ecco chi ha Invitato alle nozze Una data certa ancora non è stata comunicata, ma la nostra Francesca Cipriani entro la fine del 2022, convolerà a nozze con il suo Alessandro. Il fidanzato lo abbiamo conosciuto durante l’ultima edizione del Gf Vip, visto che la nostra Francesca lo ha nominato più e più volte. Da ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 21 settembre 2022)a breve diventerà la signora Rossi. Proprio così, visto che entro la fine di quest’anno, convolerà a nozze con il suo Alessandro. La data è ancora top secret, ma è trapelato qualcosa sulla lista degli invitati. Pare che saranno presenti alcuni degli ex gieffini che hanno condiviso conl’esperienza al Gf Vip 6.di chi si tratta!presto sposa:chi haalle nozze Una data certa ancora non è stata comunicata, ma la nostraentro la fine del 2022, convolerà a nozze con il suo Alessandro. Il fidanzato lo abbiamo conosciuto durante l’ultima edizione del Gf Vip, visto che la nostralo ha nominato più e più volte. Da ...

