Elezioni | Letta | ' Conte non sopportava Draghi come successore a p Chigi' **

Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Conte non sopportava di avere Draghi come successore a Palazzo Chigi e alla fine ci è riuscito a farlo cadere; Berlusconi e Salvini hanno pensato di avere più margine di manovra. Non hanno capito l'enormità del problema energia e che Draghi ha capacità di interlocuzione in Europa, che non credo che abbia Meloni". Così Enrico Letta a Zapping su Radio Rai 1.

