"È una mossa disperata". Meloni sulla mobilitazione di Putin (Di mercoledì 21 settembre 2022) Giorgia Meloni prende la parola ai microfoni di Rtl subito dopo la messa in onda del discorso di Vladimir Putin. E lo fa mettendo in evidenza la disperazione del capo del Cremlino che sarebbe con le spalle al muro anche perché le sanzioni cominciano a sortire i loro primi effetti. «Il discorso di Putin tradisce una grandissima difficoltà, debolezza - spiega Meloni - È una mossa abbastanza disperata che precede due azioni: il referendum farsa per annettere i territori ucraini occupati e la mobilitazione parziale con cui cercherà di mandare a morire le minoranze e i disperati. Tutto questo mi pare tradisca disperazione». La leader di Fratelli d'Italia fa un riferimento diretto all'efficacia delle sanzioni europee nei confronti della Russia. «La ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Giorgiaprende la parola ai microfoni di Rtl subito dopo la messa in onda del discorso di Vladimir. E lo fa mettendo in evidenza la disperazione del capo del Cremlino che sarebbe con le spalle al muro anche perché le sanzioni cominciano a sortire i loro primi effetti. «Il discorso ditradisce una grandissima difficoltà, debolezza - spiega- È unaabbastanzache precede due azioni: il referendum farsa per annettere i territori ucraini occupati e laparziale con cui cercherà di mandare a morire le minoranze e i disperati. Tutto questo mi pare tradisca disperazione». La leader di Fratelli d'Italia fa un riferimento diretto all'efficacia delle sanzioni europee nei confronti della Russia. «La ...

