Dove finiranno i vestiti più belli della Regina Elisabetta? (Di mercoledì 21 settembre 2022) Life&People.it Che fine faranno i vestiti della Regina Elisabetta? Icona di stile indiscussa, sempre elegante e di classe ha incantato il mondo intero con i suoi completi chic e i suoi cappelli. Uno stile molto personale, unico, che la rendeva riconoscibile sempre, in ogni occasione. Il guardaroba reale Oggi, mentre è ancora forte lo sgomento per la sua scomparsa, in molti si chiedono quale sarà il destino del suo prezioso armadio composto di migliaia di abiti dai colori accesi, cappelli, soprabiti e borse. Ovviamente alcuni rimarranno negli archivi della casa reale. L'abito della sua incoronazione e il suo vestito da sposa, per esempio, sicuramente saranno esposti in mostre e musei. Così come alcuni di quelli che la sovrana inglese indossò per presenziare ad appuntamenti ...

