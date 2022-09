'Donne e potere di fare', venerdì la presentazione a Palermo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Palermo, 21 set. (Adnkronos) - In Italia si sta lentamente definendo, in questi ultimi anni, la mappa di un nuovo potere femminile. La sta disegnando la presenza di deputate e senatrici in Parlamento, di ministre, di manager nominate ai vertici delle società quotate in Borsa, di alte funzionarie di alcune aziende pubbliche strategiche. La svolta, pur lenta, è in corso: le Donne ai posti di comando danno forza a una classe dirigente più moderna, libera da vecchi schemi e gruppi ristretti di potere. Ma quanto sarà duratura questa svolta? Sarà davvero portatrice di uno sviluppo sociale più equo e moderno già presente in alcune nazioni europee? La realtà è che, ancora, non ci sono le condizioni per una società equa con opportunità e responsabilità equilibrate tra Donne e uomini in tutti i campi, pubblici e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022), 21 set. (Adnkronos) - In Italia si sta lentamente definendo, in questi ultimi anni, la mappa di un nuovofemminile. La sta disegnando la presenza di deputate e senatrici in Parlamento, di ministre, di manager nominate ai vertici delle società quotate in Borsa, di alte funzionarie di alcune aziende pubbliche strategiche. La svolta, pur lenta, è in corso: leai posti di comando danno forza a una classe dirigente più moderna, libera da vecchi schemi e gruppi ristretti di. Ma quanto sarà duratura questa svolta? Sarà davvero portatrice di uno sviluppo sociale più equo e moderno già presente in alcune nazioni europee? La realtà è che, ancora, non ci sono le condizioni per una società equa con opportunità e responsabilità equilibrate trae uomini in tutti i campi, pubblici e ...

fisco24_info : 'Donne e potere di fare', venerdì la presentazione a Palermo: (Adnkronos) - In Italia si sta lentamente definendo,… - ledicoladelsud : ‘Donne e potere di fare’, venerdì la presentazione a Palermo - italiaserait : ‘Donne e potere di fare’, venerdì la presentazione a Palermo - Pullo83 : RT @salvinimi: In #iran da 5 giorni continuano le proteste contro il regime. Diversi morti. Le donne si ribellano. Bruciano i loro veli e s… - LucaSalvi18 : RT @salvinimi: In #iran da 5 giorni continuano le proteste contro il regime. Diversi morti. Le donne si ribellano. Bruciano i loro veli e s… -