Conte e il rancore verso il Pd: 'Con loro nessun' alleanza post elettorale. La destra? Inadeguata' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Giuseppe Conte parla ancora del Pd e lo fa in un'intervista con un'agenzia di stampa spagnola. 'nessun' alleanza post elettorale con loro, hanno sacrificato le cose buone fatte dal fronte progressista ... Leggi su globalist (Di mercoledì 21 settembre 2022) Giuseppeparla ancora del Pd e lo fa in un'intervista con un'agenzia di stampa spagnola. 'con, hanno sacrificato le cose buone fatte dal fronte progressista ...

globalistIT : - FulvioTraps : @fattoquotidiano Quanto rancore Sallusti... solo che il presidente Conte ne è uscito alla grandissima ieri sera! - mauravalenti : RT @GlosweetyGlo: La cattiveria e il rancore che albergano in questo soggetto vanno capiti È passato dal 40 al 2% Lo hanno scarattato tut… - PieroNadillo : @sebmes Conte vive di invidia, gelosia e rancore. Vive male. - facio75 : @eda61916271 Chiedilo a Conte per la sua invidia e rancore, a Salvini per i suoi amici e a Berlu per la riforma fis… -