Caso Eitan | il nonno Shmuel Peleg rinviato a giudizio

Non è stata ancora scritta la parola fine alla triste vicenda del piccolo Eitan. il bambino sopravvissuto alla strage del Mottarone dove hanno perso la vita entrambi i suoi genitori. La procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio per Shmuel Peleg, il nonno materno di Eitan e il presunto complice Abutbul Gabriel Alon, accusati del «sequestro aggravato di minore, sottrazione di minore all'estero e appropriazione indebita». Lo comunica in una nota il procuratore della Repubblica Fabio Napoleone e il pm Valentina De Stefano. I due cittadini israeliani sono accusati di aver prelevato l'11 settembre 2021, in una delle visite autorizzate, il nipote di 6 anni unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, dalla villetta di Travacò Siccomario (Pavia) sottraendolo ...

