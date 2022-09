Canottaggio, Mondiali 2022: tre equipaggi azzurri conquistano le semifinali (Di mercoledì 21 settembre 2022) Quarta giornata di gare a Racice, in Repubblica Ceca, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali 2022 di Canottaggio. La prima buona notizia della mattinata è arrivata da Gabriel Soares, che con il crono di 7.02.32 ha vinto il suo quarto di finale del singolo pesi leggeri maschile e ha conquistato l’accesso alle semifinali. Medesimo epilogo, con uno svolgimento leggermente diverso, per il duo composto Pietro Willy Ruta e Stefano Oppo nel doppio pesi leggeri maschile. La coppia azzurra è riuscita di poco a contenere nel finale la rimonta del ucraini, ottenendo così il terzo posto, l’ultimo utile per l’accesso alle semifinali. Pass ottenuto anche dal doppio maschile formato da Davide Mumolo e Luca Rambaldi: anche loro sono riusciti a contenere la rimonta della Serbia nei metri finali, riuscendo a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) Quarta giornata di gare a Racice, in Repubblica Ceca, dove sono in corso di svolgimento idi. La prima buona notizia della mattinata è arrivata da Gabriel Soares, che con il crono di 7.02.32 ha vinto il suo quarto di finale del singolo pesi leggeri maschile e ha conquistato l’accesso alle. Medesimo epilogo, con uno svolgimento leggermente diverso, per il duo composto Pietro Willy Ruta e Stefano Oppo nel doppio pesi leggeri maschile. La coppia azzurra è riuscita di poco a contenere nel finale la rimonta del ucraini, ottenendo così il terzo posto, l’ultimo utile per l’accesso alle. Pass ottenuto anche dal doppio maschile formato da Davide Mumolo e Luca Rambaldi: anche loro sono riusciti a contenere la rimonta della Serbia nei metri finali, riuscendo a ...

