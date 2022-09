“Anche se il tempo passa”: la prima mostra a Roma dedicata all’intramontabile Lucio Dalla (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, museo dell’Ara Pacis, ci troviamo all’inaugurazione di ”Anche se il tempo passa”, la prima grande mostra dedicata all’intramontabile Lucio Dalla, nel decennale che ricorre la sua scomparsa: un viaggio a tutto tondo tra le mille sfaccettature del cantautore bolognese. La Capitale è solo la seconda tappa (dal 22 settembre al 6 gennaio) di un percorso che continuerà in giro per l’Italia – nel 2023 con Napoli, Pesaro e Milano – per poi spostarsi all’estero. ”Mi stupisco sempre più del rapporto che c’è tra me e Roma. Una città unica al mondo, un palcoscenico straordinario che unisce tutte le classi sociali, in cui non c’è contrasto, c’è voglia di stare insieme.” “Anche se il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022), museo dell’Ara Pacis, ci troviamo all’inaugurazione di ”se il”, lagrande, nel decennale che ricorre la sua scomparsa: un viaggio a tutto tondo tra le mille sfaccettature del cantautore bolognese. La Capitale è solo la seconda tappa (dal 22 settembre al 6 gennaio) di un percorso che continuerà in giro per l’Italia – nel 2023 con Napoli, Pesaro e Milano – per poi spostarsi all’estero. ”Mi stupisco sempre più del rapporto che c’è tra me e. Una città unica al mondo, un palcoscenico straordinario che unisce tutte le classi sociali, in cui non c’è contrasto, c’è voglia di stare insieme.” “se il ...

