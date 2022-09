Al Bano e Romina Power, i momenti salienti della lunga storia d’amore (Di mercoledì 21 settembre 2022) Oggi ci sono Fedez e Chiara Ferragni, ma chiedete ai vostri genitori e nonni. Vi risponderanno che la coppia d’oro, quella più seguita, era quella costituita da Al Bano Carrisi e Romina Power. Un amore che sembrava inossidabile (al pari forse di quello di Totti e Ilary Blasi, altra coppia ora scoppiata amatissima dal grande pubblico). Anche se i due non stanno più insieme nella vita, per fortuna son tornati ad esibirsi. Dal 1974 ad oggi, ci hanno regalato canzoni che sono nella storia della musica italiana come “Felicità”, “Ci sarà”, “Nostalgia Canaglia” e molte altre. Classici di cui tutti conosciamo almeno il ritornello. Ripercorriamo dunque insieme la loro intensa storia d’amore, soffermandoci soprattutto su un evento che li ha fatti ritrovare dopo anni e anni. Un ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 21 settembre 2022) Oggi ci sono Fedez e Chiara Ferragni, ma chiedete ai vostri genitori e nonni. Vi risponderanno che la coppia d’oro, quella più seguita, era quella costituita da AlCarrisi e. Un amore che sembrava inossidabile (al pari forse di quello di Totti e Ilary Blasi, altra coppia ora scoppiata amatissima dal grande pubblico). Anche se i due non stanno più insieme nella vita, per fortuna son tornati ad esibirsi. Dal 1974 ad oggi, ci hanno regalato canzoni che sono nellamusica italiana come “Felicità”, “Ci sarà”, “Nostalgia Canaglia” e molte altre. Classici di cui tutti conosciamo almeno il ritornello. Ripercorriamo dunque insieme la loro intensa, soffermandoci soprattutto su un evento che li ha fatti ritrovare dopo anni e anni. Un ...

