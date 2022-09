Adam Levine nega di aver tradito la moglie: “Mi sono messo in modalità flirt, ho sbagliato” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sì, il triangolo Adam Levine l’aveva considerato. Non si spiega altrimenti il fatto che abbia a lungo corteggiato un’altra donna quando era già sposato e addirittura aspettava da lei un bambino. Messaggi su messaggi, dal tenore inequivocabile. Così adesso la bufera si abbatte sull’ex frontman dei Maroon 5, che sta appunto aspettando un figlio (il terzo) dalla moglie ed è costretto adesso a giustificarsi: “Ho passato il limite parlando con una donna in modalità flirt. Ma non ho mai tradito mia moglie, mi pento di quello che ho fatto”. È la verità? Oppure una retromarcia di rito per salvare la famiglia? Per capire qualcosa di più in questa vicenda bisogna fare un passo indietro. E per fare un po’ d’ordine bisogna partire dai protagonisti. Lui Levine, 43 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sì, il triangolol’aveva considerato. Non si spiega altrimenti il fatto che abbia a lungo corteggiato un’altra donna quando era già sposato e addirittura aspettava da lei un bambino. Messaggi su messaggi, dal tenore inequivocabile. Così adesso la bufera si abbatte sull’ex frontman dei Maroon 5, che sta appunto aspettando un figlio (il terzo) dallaed è costretto adesso a giustificarsi: “Ho passato il limite parlando con una donna in. Ma non ho maimia, mi pento di quello che ho fatto”. È la verità? Oppure una retromarcia di rito per salvare la famiglia? Per capire qualcosa di più in questa vicenda bisogna fare un passo indietro. E per fare un po’ d’ordine bisogna partire dai protagonisti. Lui, 43 ...

