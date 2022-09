Tegola Milan, stiramento per Theo Hernandez. Calabria, sospiro di sollievo (Di martedì 20 settembre 2022) Arrivano brutte notizie al Milan per Theo Hernandez: gli esami a cui è stato sottoposto il terzino francese hanno confermato lo stiramento... Leggi su calciomercato (Di martedì 20 settembre 2022) Arrivano brutte notizie alper: gli esami a cui è stato sottoposto il terzino francese hanno confermato lo...

sportli26181512 : Tegola Milan, stiramento per Theo Hernandez. Calabria, sospiro di sollievo: Arrivano brutte notizie al Milan per Th… - cmdotcom : Tegola #Milan, stiramento per Theo Hernandez. Calabria, sospiro di sollievo - Fantacalcio : Milan, tegola Theo Hernandez: c'è lesione! Ecco i possibili tempi di recupero - notizie_milan : Tegola Milan: infortunio più serio del previsto per Theo -