Stabilità | crescita e credibilità La richiesta dei mercati sul voto Chiunque vinca

(Di martedì 20 settembre 2022) Il problema non è tanto chi vince o chi perde le elezione, ma come il futuro esecutivo affronterà i temi chiave per il futuro dell’Italia ovvero la, l’attuazione del Pnrr, il nodo fiscale e il debito pubblico. E’ questo che i– in un momento di apparente calma e senza grandi rally – attendono di vedere per capire se reagire bene o male all’esito delle prossime elezioni. La sfida dell’Italia a una congiuntura economica negativa Come se la sfida non fosse già di per sé complessa ci si mette pure la congiuntura economica negativa con la crisi energetica, l’inflazione e il rialzo dei tassi a bussare alla porta di un’Italia che inon vedono poi neppure tanto fragile come si potrebbe pensare, tanto più se si pensa che le elezioni in Italia non sono certo una grande novità. Ne è convinto il professor Antonio Mele, ...