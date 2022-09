Sonic Prime | in arrivo la serie su Netflix

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 20 settembre 2022)sarà la prossimaanimata disulla rapida attenzione del protagonista blu di Sega che uscirà nell’inverno 2022?, secondo un nuovo teaser trailer per lo spettacolo pubblicato oggi 20 settembre. In precedenza sapevamo che lasarebbe uscita quest’anno e ora abbiamo una finestra leggermente più specifica di quando l’evento sarà effettivamente disponibile per lo streaming.the Hedgehog 2: Idris Elba doppia Echidna Knuckles Una nuovadivertente Ma il testo nel trailer di oggi 20 Settembre 2022 anticipa misteriosamente che“distruggerà il vostro mondo”. Quella frase sembra fare riferimento all’aspetto multiverso dello spettacolo, che è stato brevemente discusso in una descrizione pubblicata nel ...