Silvana Sciarra è la nuova presidente della Consulta (Di martedì 20 settembre 2022) La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha eletto presidente la professoressa Silvana Sciarra. I voti favorevoli, secondo quanto ha riferito in una nota la Consulta, sono stati 8 su 15. La neopresidente rimarrà in carica fino all'11 novembre 2023, quando scadrà il mandato di nove anni di giudice costituzionale. Daria de Pretis e Nicolò Zanon confermati vice presidenti della Corte Costituzionale Come primo atto da presidente, Silvana Sciarra ha confermato come vicepresidenti Daria de Pretis e Nicolò Zanon. Silvana Sciarra è la prima donna eletta giudice costituzionale dal Parlamento. Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Bari. Dottore di ricerca in Legge honoris causa, ...

