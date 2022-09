Sci Alpino | Brignone | “L’infortunio è passato | in Argentina sensazioni positive”

Leggi su sportface

(Di martedì 20 settembre 2022) Federicaè sulla strada della guarigione dalalla gamba sinistra patito prima del ritiro a Ushuaia, in. La vincitrice della Coppa del Mondo generale 2019/2020 ha svolto un raduno in Sudamerica di circa cinque settimane insieme a Marta Bassino e Sofia Goggia e il ritorno in Italia è previsto per il prossimo venerdì. Giorni sulla neve che sono stati fondamentali per smaltire il problema fisico, come confermato dalla valdostana nelle dichiarazioni al sito della FISI. “La mia gamba sinistra sta molto meglio. Sono arrivata incon il dubbio di non sapere se fossi riuscita a completare lo stage, tuttavia il buon lavoro atletico svolto durante l’estate è servito molto e mi ha aiutato a superare l’incertezza. Fisicamente mi sento a posto, sugli sci sto molto meglio rispetto a qualche ...