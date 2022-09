Salvini denuncia il clima d' odio alimentato dalla sinistra | “Insulti e minacce | ora basta”

(Di martedì 20 settembre 2022) Dopo Giorgia Meloni, anche Matteoild'in cui si sta svolgendo questa campagna elettorale. Come il presidente di Fratelli d'Italia (vittima di ripetute), anche la Lega ha dovuto subire assalti ai propri gazebi, episodi di cui è stata vittima anche FdI. «Dine ricevo quotidianamente -- Mi dispiace che qualcuno aalimenti questo. L'emergenza è aiutare gli italiani a pagare le bollette, non le polemiche di qualche giornale che mi interessa men che zero». Le, comunque, non distolgono il centrodestra dall'obiettivo: vincere e governare. «Domenica abbiamo fatto la più grande manifestazione di ...

cotrozzi_lisa : RT @Hero9004: @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @Dorayak56884206 @PaolaSimoni… - bevilatazza : RT @Hero9004: @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @Dorayak56884206 @PaolaSimoni… - orsatti63 : Al processo non ci va perché ha l'influenza ma poche ore dopo a Pontida sta bello fresco e riposato a urlare su un… - laperlaneranera : RT @Hero9004: @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @Dorayak56884206 @PaolaSimoni… - ACCEDIALSITO : RT @Hero9004: @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @Dorayak56884206 @PaolaSimoni… -

valdinievoleoggi.it

... era stata la suadurante un comizio a Caserta. Il timore che la sequenza di provocazioni ... Una impressione che condivide e rilancia anche Matteo, pur senza drammatizzare. "Di insulti ...si rivolge poi ai dem: 'Enrico Letta non capisce perché dice che non faremo mai la flat tax. Meloni inchioda Draghi ele tattiche della sinistra Dopo aver indirizzato un'invettiva al ... La Lega denuncia: "Ragazzi orinano e denigrano manifesti della Lega Salvini Premier" Dopo Giorgia Meloni, anche Matteo Salvini denuncia il clima d'odio in cui si sta svolgendo questa campagna elettorale. Come il presidente di Fratelli d'Italia (vittima di ripetute minacce), anche la ...Giorgia Meloni, nonostante abbia confessato di essere un «po' stanca» e denunciato il «clima di intimidazione e violenza contro Fratelli d'Italia», sa di avere ...