Polemiche sulla visita di AfD ai territori occupati dalla Russia: «Sostengono la guerra di sterminio» (Di martedì 20 settembre 2022) Una delegazione di Alternative für Deutschland, il partito tedesco di estrema destra, visiterà i territori occupati dai russi nell’Ucraina orientale. Ad annunciarlo sono diversi media europei, tra cui Euractiv, secondo cui il viaggio sarebbe sponsorizzato direttamente dal Cremlino. AfD, insieme agli altri partiti dell’eurogruppo Identità e Democrazia, è stata più volte accusata di avere posizioni filo-russe. Se il segretario della Lega Matteo Salvini – alleato di AfD a Bruxelles – ha confessato di aver cambiato idea su Putin, tra le fila dell’estrema destra tedesca c’è chi non rinnega la propria vicinanza al Cremlino. «Alla luce dei resoconti distorti e parziali sul conflitto in Ucraina, vogliamo avere un nostro quadro della situazione e valutare la situazione umanitaria», ha fatto sapere in un tweet Hans-Thomas Tillschneider, vicepresidente di AfD ... Leggi su open.online (Di martedì 20 settembre 2022) Una delegazione di Alternative für Deutschland, il partito tedesco di estrema destra, visiterà idai russi nell’Ucraina orientale. Ad annunciarlo sono diversi media europei, tra cui Euractiv, secondo cui il viaggio sarebbe sponsorizzato direttamente dal Cremlino. AfD, insieme agli altri partiti dell’eurogruppo Identità e Democrazia, è stata più volte accusata di avere posizioni filo-russe. Se il segretario della Lega Matteo Salvini – alleato di AfD a Bruxelles – ha confessato di aver cambiato idea su Putin, tra le fila dell’estrema destra tedesca c’è chi non rinnega la propria vicinanza al Cremlino. «Alla luce dei resoconti distorti e parziali sul conflitto in Ucraina, vogliamo avere un nostro quadro della situazione e valutare la situazione umanitaria», ha fatto sapere in un tweet Hans-Thomas Tillschneider, vicepresidente di AfD ...

berto_bg : @Eurosport_IT Bastaaaaa.....si creano polemiche su qualunque cosa, qualunque!!!! Quanfo non c'erano i social al mas… - Samuele98750556 : RT @NonEvoluto: C'è da sottolineare una cosa importante, ovvero che il progetto non è esecutivo e quindi i timori dei tifosi e le polemiche… - NonEvoluto : C'è da sottolineare una cosa importante, ovvero che il progetto non è esecutivo e quindi i timori dei tifosi e le p… - bianca_cappa : Le polemiche anche sulla foto di Kate io non me le merito! Cioè, ho uno scolapasta in testa, posso prendere sul ser… - StaAlessio : RT @juanito92x: Matthijs Deligt non sbaglia se dice che il Bayern (sulla carta) ha molte più probabilità della Juve di vincere la Champions… -