Paola Di Benedetto sul presunto tradimento di Adam Levine | “Non sanno tenerselo nelle mutande”

Leggi su diredonna

(Di martedì 20 settembre 2022) Scandalo ad Hollywood.ultime ore l’influencer Sumner Stroh ha dichiarato di avere avuto una relazione conquando lei aveva 19 anni. La voce dei Maroon 5 è stata quindi accusata di aver tradito sua moglie Behati Prinsloo, la modella di Victoria’s Secret che ha appena annunciato di aspettare il terzo figlio con il cantante. A commentare la vicenda sui social sono stati in molti, tra cui ancheDi, che ha fatto sapere la sua sotto a un post dell’account Instagram Very Inutil People. “Ma come è possibile che nessuno sappia? Secondo me chi manca di rispetto alla propria donna non è mai giustificabile in nessun modo, neanche i cantanti famosi“, ha tuonato Dinei commenti. ...