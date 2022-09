QN Motori

Uno studio condotto insieme alla società di ricerche di mercato TNS conferma questo trend: circa il 70% dei clientiintervistati ha risposto che l'utilizzo di un'auto aaiuta a ridurre ...La tedescaè passata da 3 a 220mila veicoli Per incontrare la prima società europea diauto nella classifica di quelle con la rete più estesa a livello internazionale bisogna scendere ... Noleggio Sixt, programma completo per la sostenibilità ambientale In qualità di leader tecnologico e dell’innovazione, SIXT ha approvato un pacchetto completo di misure per ispirare sempre più clienti a sperimentare la mobilità sostenibile. Al centro del programma d ...Ricavi in crescita del 59,4%, in particolare in Europa e negli Usa. Ora il gruppo tedesco, con un parco di 130 mila veicoli, punta su Canada e Australia ...