Morto Andrea Bertucci, fondò Slow Food Garfagnana (Di martedì 20 settembre 2022) E' Morto la notte scorsa nella sua abitazione di Pontecosi (Lucca) Andrea Bertucci, imprenditore nel settore enogastronomico e proprietario del locale Vecchio Molino a Castelnuovo Garfagnana, tra i fondatori della condotta Slow Food della Garfagnana e riconosciuto precursore della valorizzazione dei prodotti tipici e di qualita'. Notevole la sua opera di divulgazione in televisione, avendo presenziato a numerose trasmissioni nazionali come esperto di gastronomia, inoltre Bertucci fu pure protagonista sul tema di una serie di puntate di una trasmissione sulla tv nazionale della Cina L'articolo proviene da Ildenaro.it.

