Milan | Theo Hernández infortunato | ecco quando dovrebbe rientrare

MILANO - Stiramento del lungo adduttore destro perHernandez . È l'esito dei controlli strumentali a cui si è sottoposto il terzino del, rientrato dalla convocazione con la Nazionale francese proprio a causa del problema fisico riscontrato.in ansia perHernandez : il giocatore, contro il Napoli , ha riportato infatti uno stiramento all'adduttore destro. Secondo Sky Sport , salterà la partita con l' Empoli , alla ripresa del ...Le condizioni del terzino francese verranno rivalutate la prossima settimana. Per Calabria solo un affaticamento muscolare dopo la gara con il Napoli ...Tegola anche per Pioli, dopo il ritorno dalla Nazionale francese: arrivano i risultati degli esami di questa mattina per Theo Hernandez, che confermano lo stiramento dell’adduttore lungo della coscia ...