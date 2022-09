(Di martedì 20 settembre 2022) Unche non gli ha lasciato scampo. Nello scontroavvenuto tra due auto, ha perso la vita un uomo di 59 anni, mentre altre 4 personerimaste gravemente ferite. Impatto devastante a Gallicano nel Lazio La vittima è, il 59enne che ha perso la vita a Gallicano nel Lazio, comune nella provincia di Roma, nella giornata di ieri, lunedì 19 settembre, all’altezza di via Pedemontana. L’impatto si è verificato intorno alle 17.00, dal momento che qualche minuto dopo è arrivata la segnalazione anche agli operatori dei Vigili del Fuoco. Ierano stati affidati al personale sanitario del 118 che ha provveduto al trasporto,in codice rosso, presso gli ospedali Gemelli e il Policlinico Tor Vergata. Leggi anche: Roma, tragico ...

CorriereCitta : Marco Linardi morto in un violento incidente frontale: gli altri feriti sono tutti gravi -

Marco Linardi morto in un incidente frontale. È la quinta vittima in un mese sulle strade di Roma e provincia Un incidente che non gli ha lasciato scampo. Nello scontro frontale avvenuto tra due auto, ha perso la vita un uomo di 59 anni, mentre altre 4 persone sono rimaste gravemente ferite. Impatto devastant ...