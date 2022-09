Mahsa Amini uccisa per una ciocca di capelli fuori posto. Tumulti in Iran, l’Onu condanna la repressione (Di martedì 20 settembre 2022) Ancora proteste e violenze in Iran. Da giorni si susseguono le contestazioni a seguito della morte della 22enne Mahsa Amini, arrestata dalla polizia a Teheran con l’accusa di non indossare correttamente il velo e deceduta tre giorni dopo per le percosse ricevute. Nel Kurdistan – Mahsa era originaria di questa zona della Repubblica Islamica – sono scoppiati scontri tra forze di sicurezza e manifestanti. Notizie non ancora verificate in modo indipendente hanno riferito di spari durante una manifestazione nella città di Divandarreh. Iran, violenta repressione delle proteste Proteste per la morte della giovane si sono registrate anche in altre città Iraniane. Le forze di sicurezza respingono ogni accusa sulla morte di Mahsa mentre sui social media stanno ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 settembre 2022) Ancora proteste e violenze in. Da giorni si susseguono le contestazioni a seguito della morte della 22enne, arrestata dalla polizia a Teheran con l’accusa di non indossare correttamente il velo e deceduta tre giorni dopo per le percosse ricevute. Nel Kurdistan –era originaria di questa zona della Repubblica Islamica – sono scoppiati scontri tra forze di sicurezza e manifestanti. Notizie non ancora verificate in modo indipendente hanno riferito di spari durante una manifestazione nella città di Divandarreh., violentadelle proteste Proteste per la morte della giovane si sono registrate anche in altre cittàiane. Le forze di sicurezza respingono ogni accusa sulla morte dimentre sui social media stanno ...

