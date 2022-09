Luciano Spalletti incontra Nusret | “Grazie dell’amicizia | ti aspettiamo a Napoli”

LuigiLiccardo6 : RT @MGuardasole: Luciano #Spalletti posta la foto con #SaltBae di #NusrEt, mostra la cicatrice e gli dà appuntamento al Maradona ?? Diciamo… - Giamssss : Il mio cazzo di allenatore, Luciano Spalletti da certaldo - Lucavad72 : RT @MGuardasole: Luciano #Spalletti posta la foto con #SaltBae di #NusrEt, mostra la cicatrice e gli dà appuntamento al Maradona ?? Diciamo… - ArmandoPietroD : RT @MGuardasole: Luciano #Spalletti posta la foto con #SaltBae di #NusrEt, mostra la cicatrice e gli dà appuntamento al Maradona ?? Diciamo… -

Stanislav Lobotka è uno dei veri insostituibili della squadra di, che infatti si guarda bene dal togliere dal cuore del centrocampista il metronomo ...... convocato a sorpresa da Mancini per EURO 2020, il piccolo Jack è diventato grande, come testimoniano i 35 milioni di euro investiti in estate dal Napoli per portarlo alla corte di: ...Alessandro 'Spillo' Altobelli ha tessuto le lodi del Napoli: 'Questa squadra è forte nell'insieme, non c'è un giocatore che la rende superiore'.Stanislav Lobotka ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'attuale stagione del Napoli ma anche sulle novità che riguardano la Nazionale.