LIVE Ciclismo, Cronometro juniores Mondiali 2022 in DIRETTA: Renato Favero decimo al traguardo, Nicolas Milesi nono dopo 7,1 km (Di martedì 20 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.35 Sesto crono per Nicolas Milesi al termine del primo giro. 18:06.14 il buon tempo dell’azzurro (+47”68 dalla prima posizione). 07.31 Questa la top five provvisoria dopo 21,8 km: 1 49 McKENZIE Hamish AUS 27:05.37 2 33 MARIVOET SCHOLIERS Duarte BEL +52.29 3 35 RAGILO Frank Aron EST +54.80 4 51 LEIDERT Louis GER +1:11.61 5 40 ROGERS Cameron AUS +1:13.38 07.29 William Colorado Osorio è ottavo al km 21,8. Il colombiano paga +1’40”76 a McKenzie. 07.25 Con il polacco Dominik Ratajczak terminano le partenze del terzo blocco. 07.23 Nicolas Milesi fa segnare il nono crono al primo rilevamento cronometrico (+30”5 dalla prima posizione). 07.20 Ottavo tempo per il lituano Rokas Adomaitis ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.35 Sesto crono peral termine del primo giro. 18:06.14 il buon tempo dell’azzurro (+47”68 dalla prima posizione). 07.31 Questa la top five provvisoria21,8 km: 1 49 McKENZIE Hamish AUS 27:05.37 2 33 MARIVOET SCHOLIERS Duarte BEL +52.29 3 35 RAGILO Frank Aron EST +54.80 4 51 LEIDERT Louis GER +1:11.61 5 40 ROGERS Cameron AUS +1:13.38 07.29 William Colorado Osorio è ottavo al km 21,8. Il colombiano paga +1’40”76 a McKenzie. 07.25 Con il polacco Dominik Ratajczak terminano le partenze del terzo blocco. 07.23fa segnare ilcrono al primo rilevamento cronometrico (+30”5 dalla prima posizione). 07.20 Ottavo tempo per il lituano Rokas Adomaitis ...

