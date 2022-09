La strada di Elisabetta (Di martedì 20 settembre 2022) Perfino il sempre acuto Jonathan Freedland sottolinea la discrepanza fra un Regno Unito pluralista in materia di religione e il solido cristianesimo delle esequie regie: l’abbazia, i brani del Nuovo Testamento, gli inni sacri, la croce che sormonta il globo, il Book of Common Prayer… Ma siamo sicuri che sia un’incongruenza? In fondo la religione copre simultaneamente un ruolo privato e pubblico. Dal versante privato, non c’è dubbio che la Regina fosse cristiana – e in modo sincero, a leggerne i discorsi – quindi non vedo ragione per cui avrebbe dovuto invece ricevere un funerale animista o pastafariano. Dal versante pubblico, la Regina in quanto tale è difensore della fede, ossia capo non spirituale della Chiesa d’Inghilterra, quindi è giusto e ordinato che secondo quella tradizione sia stata seppellita. Sono passati quasi trecento anni da che Voltaire scrisse che “in Inghilterra ci ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 settembre 2022) Perfino il sempre acuto Jonathan Freedland sottolinea la discrepanza fra un Regno Unito pluralista in materia di religione e il solido cristianesimo delle esequie regie: l’abbazia, i brani del Nuovo Testamento, gli inni sacri, la croce che sormonta il globo, il Book of Common Prayer… Ma siamo sicuri che sia un’incongruenza? In fondo la religione copre simultaneamente un ruolo privato e pubblico. Dal versante privato, non c’è dubbio che la Regina fosse cristiana – e in modo sincero, a leggerne i discorsi – quindi non vedo ragione per cui avrebbe dovuto invece ricevere un funerale animista o pastafariano. Dal versante pubblico, la Regina in quanto tale è difensore della fede, ossia capo non spirituale della Chiesa d’Inghilterra, quindi è giusto e ordinato che secondo quella tradizione sia stata seppellita. Sono passati quasi trecento anni da che Voltaire scrisse che “in Inghilterra ci ...

