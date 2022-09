Juventus, dirigenza spaccata su Allegri: le posizioni di Agnelli, Nedved e Arrivabene (Di martedì 20 settembre 2022) E’ arrivato il momento della decisione. La Juventus valuta il futuro di Massimiliano Allegri, il tecnico bianconero non è stato mai così vicino all’esonero ma una decisione definitiva non è stata ancora presa. La dirigenza potrà beneficiare della pausa per le Nazionali per fare un’analisi approfondita sulla situazione e valutare con attenzione le prospettive con o senza Allegri. La sconfitta contro la neopromossa Monza ha accentuato la crisi e fatto scattare l’ennesimo campanello d’allarme di un inizio di stagione deludente: in campionato ha conquistato appena 10 punti in 7 giornate e occupa l’ottavo posto, fuori da ogni competizione europea. In Champions League la qualificazione agli ottavi di finale è già appesa ad un filo dopo le prime due sconfitte consecutive contro Psg e Benfica. La stagione è ancora all’inizio ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 settembre 2022) E’ arrivato il momento della decisione. Lavaluta il futuro di Massimiliano, il tecnico bianconero non è stato mai così vicino all’esonero ma una decisione definitiva non è stata ancora presa. Lapotrà beneficiare della pausa per le Nazionali per fare un’analisi approfondita sulla situazione e valutare con attenzione le prospettive con o senza. La sconfitta contro la neopromossa Monza ha accentuato la crisi e fatto scattare l’ennesimo campanello d’allarme di un inizio di stagione deludente: in campionato ha conquistato appena 10 punti in 7 giornate e occupa l’ottavo posto, fuori da ogni competizione europea. In Champions League la qualificazione agli ottavi di finale è già appesa ad un filo dopo le prime due sconfitte consecutive contro Psg e Benfica. La stagione è ancora all’inizio ...

