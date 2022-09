Hacker di altri tempi (Di martedì 20 settembre 2022) Ha fatto un certo rumore la violazione dei sistemi informatici di Uber raccontata in anteprima lo scorso 15 settembre dal New York Times. Il primo punto interessante è che l’autore della violazione ha inviato le prove della sua intrusione al giornale della Grande Mela e alla community dei ricercatori di cyber security. Si tratta del primo indizio di qualcosa di diverso dai normali attacchi con finalità estorsive. Il sedicente Hacker ha spiegato al New York Times di avere inizialmente inviato un messaggio di testo fasullo a un lavoratore di Uber spacciandosi per un collega che si occupava della gestione dei sistemi IT dell’azienda e con questo ottenere la password della vittima. Forse c’è qualcosa di omesso nell’articolo del NYT, perché probabilmente il nostro Hacker ha dovuto fare qualche altro piccolo sforzo per convincere il suo obiettivo a ... Leggi su panorama (Di martedì 20 settembre 2022) Ha fatto un certo rumore la violazione dei sistemi informatici di Uber raccontata in anteprima lo scorso 15 settembre dal New York Times. Il primo punto interessante è che l’autore della violazione ha inviato le prove della sua intrusione al giornale della Grande Mela e alla community dei ricercatori di cyber security. Si tratta del primo indizio di qualcosa di diverso dai normali attacchi con finalità estorsive. Il sedicenteha spiegato al New York Times di avere inizialmente inviato un messaggio di testo fasullo a un lavoratore di Uber spacciandosi per un collega che si occupava della gestione dei sistemi IT dell’azienda e con questo ottenere la password della vittima. Forse c’è qualcosa di omesso nell’articolo del NYT, perché probabilmente il nostroha dovuto fare qualche altro piccolo sforzo per convincere il suo obiettivo a ...

