Guendalina Tavassi, racconto shock sull'ex marito Umberto D'Aponte in aula: "Bastonate in testa" (Di martedì 20 settembre 2022) Si è aperto il processo a carico di Umberto D'Aponte, l'ex marito di Guendalina Tavassi accusato di averla picchiata e maltrattata nel corso della loro relazione. L'influencer, come riferisce il Corriere della Sera, è intervenuta in aula testimoniando contro l'uomo e rendendo un racconto shock di quello che sarebbe avvenuto nel corso del loro rapporto.

