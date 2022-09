GF Vip 7: il primo bacio è tra Sara Manfuso e Attilio Romita (Di martedì 20 settembre 2022) , ma non è stato un kiss spontaneo. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di martedì 20 settembre 2022) , ma non è stato un kiss spontaneo. su Donne Magazine.

DonnaGlamour : GF Vip, Giulia Salemi promossa dal web. Lei: “Emozionata come il primo giorno” - Reality_House : Vota il tuo vippone preferito! ?? E’ attivo il primo sondaggio di #RealityHouse del #gfvip ????… - Valina_91 : @El3anorRigby @alessio30134974 @trash_italiano Il fatto di non rendersi conto del disagio che è questo programma è… - infoitcultura : Il primo bacio nella Casa di #GFVIP - Grande Fratello VIP - infoitcultura : Grande Fratello Vip: arriva il primo brivido, chi ha baciato Sara Manfuso in piscina? -