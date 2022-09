Futuro Zerbin: c’è la notizia sul giovane calciatore del Napoli (Di martedì 20 settembre 2022) Alessio Zerbin sta attraversando un momento magico: doppia presenza in Champions League e convocato in Nazionale dal CT Roberto Mancini. L’anno scorso l’attaccante del Napoli militava tra le fila del Frosinone di Fabio Grosso ma oggi è uno dei tasselli di questo nuovo Napoli targato Luciano Spalletti. Zerbin si è guadagnato la convocazione in Nazionale grazie alle sue ottime prestazioni con la maglia del Napoli e prenderà parte alle sfide di Nations League dell’Italia che affronterà Ungheria e Inghilterra. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Fu proprio Luciano Spalletti a volerlo trattenere quest’anno al Napoli, dando fiducia al ragazzo che tanto aveva fatto bene con il Frosinone. Zerbin in estate è stato molto vicino a passare in prestito alla ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 20 settembre 2022) Alessiosta attraversando un momento magico: doppia presenza in Champions League e convocato in Nazionale dal CT Roberto Mancini. L’anno scorso l’attaccante delmilitava tra le fila del Frosinone di Fabio Grosso ma oggi è uno dei tasselli di questo nuovotargato Luciano Spalletti.si è guadagnato la convocazione in Nazionale grazie alle sue ottime prestazioni con la maglia dele prenderà parte alle sfide di Nations League dell’Italia che affronterà Ungheria e Inghilterra. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Fu proprio Luciano Spalletti a volerlo trattenere quest’anno al, dando fiducia al ragazzo che tanto aveva fatto bene con il Frosinone.in estate è stato molto vicino a passare in prestito alla ...

