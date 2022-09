Fratelli d’Italia annuncia sospensione Calogero Pisano da partito (Di martedì 20 settembre 2022) caption id="attachment 330093" align="alignleft" width="150" Calogero Pisano/caption"Calogero Pisano è sospeso con effetto immediato da Fratelli d'Italia. È sollevato da ogni incarico di partito, a partire da quello di coordinatore provinciale di Agrigento e di componente della Direzione nazionale. Da questo momento in poi Pisano non rappresenta più FdI a ogni livello e a lui viene inibito anche l'utilizzo del simbolo. È deferito al collegio di garanzia del partito per ogni ulteriore decisione". Lo comunica in una nota Fratelli d'Italia. Pisano, come riportato da diversi articoli di stampa, aveva inneggiato ad Adolf Hitler e Vladimir Putin. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 20 settembre 2022) caption id="attachment 330093" align="alignleft" width="150"/caption"è sospeso con effetto immediato dad'Italia. È sollevato da ogni incarico di, a partire da quello di coordinatore provinciale di Agrigento e di componente della Direzione nazionale. Da questo momento in poinon rappresenta più FdI a ogni livello e a lui viene inibito anche l'utilizzo del simbolo. È deferito al collegio di garanzia delper ogni ulteriore decisione". Lo comunica in una notad'Italia., come riportato da diversi articoli di stampa, aveva inneggiato ad Adolf Hitler e Vladimir Putin.

