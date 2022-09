Folla virtuale | perché il metadurso è un vero successo

(Di martedì 20 settembre 2022) Barbara d'Urso sbarca nel metaverso, o meglio nel.... La popolare conduttrice ha dato il via al nuovo format di intrattenimento del futuro. Un palcoscenicoin cui è padrona di casa e, sotto forma di avatar, interagisce con i fan. «Ci sono state 2.300 visite, sono in homepage su Spatial. Sono pazza di felicità» ha annunciato. «Ho usato quasi tutti i mezzi di comunicazione, fiction, film, teatro, musical, inciso dischi, sto lavorando a dei podcast. Ho quindi pensato che fosse giusto portare la community che mi segue in un luogo di cui si parla tantissimo, il metaverso. Uno spazio dove incontrarsi e dialogare, tramite il mio avatar». La d'Urso ha scelto di limitare a 70 i posti per ogni incontro. L'obiettivo della conduttrice, da poco tornata in tv con lo storico Pomeriggio 5, è far conoscere ai follower tutte le potenzialità del nuovo ...

Santiag85946556 : RT @_Nico_Piro_: #8settembre un?? sul rapporto reale/virtuale, sulla violenza verbale e manipolazione della conversazione pubblica. Sabat… - stefanorizzato : RT @_Nico_Piro_: #8settembre un?? sul rapporto reale/virtuale, sulla violenza verbale e manipolazione della conversazione pubblica. Sabat… -

LatinaToday

... si alzava da una bestia mostruosa e senza pensiero, la, la piovra che a mezzogiorno, ... Ma non si pensi che, nel, ci sarà un liberi tutti , come si dice in tempi di lockdown perenni. ...Nel momento in cui forte è la disaffezione per la politica, che si sviluppa sul terrenoed illusorio dei social, portare in piazza la gente non è semplice. La leader di Fratelli d'...di... Distesi sulle strisce pedonali fino all’arrivo delle auto, la folla "sfida" di un gruppo di ragazzi “Chi volete libero, Gesù o Barabba” e la folla gridò “Barabba!”. Oggi che il “Crucifige!” si svolge nella piazza virtuale e reale al contempo dei ...Nonostante la pioggia tantissimi londinesi si sono radunati davanti al palazzo reale per rendere omaggio alla defunta regina. Mercoledì la bara della Regina sarà trasportata su una carrozza trainata d ...