Dopo Piombino, l'Abruzzo. Meloni incalza Draghi sul gas, ma sabota le opere strategiche (Di martedì 20 settembre 2022) A raccontarla sembra quasi una barzelletta. E' la storia di un partito di opposizione che incalza il governo a fare di più per risolvere l'emergenza energetica e che però, sui progetti che il governo considera strategici per affrontare l'emergenza energetica, si oppone sistematicamente. Perché non c'è solo il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, di FdI, che battaglia contro il rigassificatore; c'è anche il presidente della regione Abruzzo, il Meloniano Marco Marsilio, che continua a sabotare il progetto del gasdotto Sulmona-Foligno, quello da cui dipende, tra l'altro, il raddoppio del Tap. E il tutto, in questa farsa italica, assume connotati da situazionismo spinto se si pensa che il suddetto sindaco di Piombino, per motivare il suo diniego all'installazione del rigassificatore ...

