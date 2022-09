Don’t Worry Darling, il film con Harry Styles che neanche Florence Pugh riesce a salvare (Di martedì 20 settembre 2022) Il chiacchiericcio intorno a Don’t Worry Darling, film che ha unito sul grande schermo Florence Pugh e la popstar più famosa del mondo, Harry Styles, ha contribuito di molto a far alzare le attese nei confronti del lungometraggio diretto e interpretato da Olivia Wilde. Dopo l’esclusione dalla lavorazione di Shia LaBeouf, esclusione finita poi su tutti i giornali per l’infinta querelle tra l’attore e la regista, sono seguiti: l’entrata nel cast di Harry Styles, fluido fidanzato di Wilde, icona generazionale vegana nonché testimonial Gucci, alla cifra – mai confermata da fonti ufficiali – di due milioni e mezzo di dollari, esorbitante rispetto al – sempre presunto – cachet della protagonista del film, ... Leggi su robadadonne (Di martedì 20 settembre 2022) Il chiacchiericcio intorno ache ha unito sul grande schermoe la popstar più famosa del mondo,, ha contribuito di molto a far alzare le attese nei confronti del lungometraggio diretto e interpretato da Olivia Wilde. Dopo l’esclusione dalla lavorazione di Shia LaBeouf, esclusione finita poi su tutti i giornali per l’infinta querelle tra l’attore e la regista, sono seguiti: l’entrata nel cast di, fluido fidanzato di Wilde, icona generazionale vegana nonché testimonial Gucci, alla cifra – mai confermata da fonti ufficiali – di due milioni e mezzo di dollari, esorbitante rispetto al – sempre presunto – cachet della protagonista del, ...

eversinchar : grazie premiere di new york così ho finito di vedere don’t worry darling su twitter ora posso andare sulla mia polt… - solocine : Don't Worry Darling, il lato horror di un mondo perfetto - ONLY_ANG3L__ : GIOVEDÌ VADO A VEDERE DON'T WORRY DARLING OLE - hiddlvsbatch : vi dico che non vedo l’ora di vedere quella regina di florence pugh in don’t worry darling - nvmshope : tra 2 giorni don't worry darling non do come sentirmi -